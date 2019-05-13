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Dünya

BM'den İdlib'deki hava saldırılarına son verilmesi çağrısı

BM, İdlib'de en az 150 kişinin ölümüne, 180 bin kişinin yerinden edilmesine neden olan, hastane ve okul gibi sivil altyapıları da hedef alan hava saldırlarının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 13.05.2019
BM'den İdlib'deki hava saldırılarına son verilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler

Bireleşmiş Milletler (BM), İdlib'e yönelik hava saldırılarının sonlandırılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İdlib'e yönelik hava saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede, hava sahasının kontrolünün kimde olduğunun bilindiğini belirten Haq, isim vermeden bu saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

Hava saldırılarında 18 hastane ve sağlık merkezinin vurulduğunu, 17 okulun saldırlarından etkilendiğini belirten Haq, sivil altyapıların hedef alınmaması ve tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

180 bin kişi açık alanlarda kötü koşullarda kalıyor

BM'ye göre, nisan ayının sonundan bu yana Suriye'nin kuzeybatısında en az 150 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı, 180 bin kişi yerinden edildi. Yerinden edilenlerin çoğu açık alanlarda, son derece kötü koşullarda kalıyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rusya destekli rejim güçleri, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Saldırılar son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.



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