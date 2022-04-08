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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etme kararı aldı

Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, diplomatlar dahil, 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etme kararı verdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.04.2022
Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etme kararı aldı

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Mori Ono Hikariko, hükümetin aldığı Rus vatandaşlarını sınır dışı etme kararını açıkladı.

Karara göre, Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliğinde Rus diplomatlar dahil, 8 kişi sınır dışı edilecek.

Mori, Bakan Yardımcısı Mori Takeo'nun, Bakanlığa çağırdığı Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin'e, söz konusu kararı beyan ettiğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynakları kararın altında nedene yönelik değerlendirme yapmaktan çekindi.

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