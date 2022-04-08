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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin’in savaş suçlarından yargılanmasını istedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Lahey’de savaş suçları mahkemesinde yargılanmasını talep etti.

Erbil Başay   | 08.04.2022
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin’in savaş suçlarından yargılanmasını istedi

Berlin

Steinmeier, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaşa ve Buça’da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Derginin "Putin'in askerleri görünüşe göre Ukrayna'da korkunç savaş suçları işledi. Putin ve Lavrov Lahey'deki savaş suçları mahkemesine çıkarılmalı mı?" şeklindeki sorusuna cevap veren Steinmeier, "Bu suçlardan sorumlu herkes hesap vermek zorunda kalacak. Buna askerler dahildir. Buna komutanlar ve elbette siyasi sorumluluk taşıyanlar da dahildir." ifadelerini kullandı.

Alman Cumhurbaşkanı, Buça'daki görüntülerin korkunç olduğunu ve kalbinin parçalandığını belirterek burada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ne anlama geldiğinin, ne kadar acı ve ölüm getirdiğinin görüldüğünü anlattı.

Rusya'ya yönelik izlediği siyasetin en geç Kırım'ın ilhakından sonra değiştiğini anlatan Steinmeier, kendisinin 2017’den beri Moskova’ya gitmediğini, Putin ve Lavrov ile de görüşmediğini kaydetti.

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