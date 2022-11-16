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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban, Savunma Konseyi'ni topladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya'daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi'ni topladı.

Mehmet Yılmaz   | 16.11.2022
Macaristan Başbakanı Orban, Savunma Konseyi'ni topladı

Budapest

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın, Polonya'daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi'ni topladığını söyledi.

Ayrıca, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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