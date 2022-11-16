Macaristan Başbakanı Orban, Savunma Konseyi'ni topladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya'daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi'ni topladı.
Budapest
Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın, Polonya'daki füze saldırısı ve Dostluk Petrol Boru hattının kapatılması nedeniyle Savunma Konseyi'ni topladığını söyledi.
Ayrıca, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.