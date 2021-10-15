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Dünya

BM'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı.

İslam Doğru   | 15.10.2021
BM'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama Fotoğraf: Murteza Khaliqi/AA

New York

BM Genel Kurul Başkanlığı sözcüsü Monica Groelli, Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid’in düzinelerce insanın ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Groelli, Şahid'in saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu aktardı.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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