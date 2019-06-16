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Türkiye

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Zuhal Demirci   | 16.06.2019
Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.

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