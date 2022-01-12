Dolar
13.22
Euro
15.14
Altın
1,826.69
ETH/USDT
3,376.20
BTC/USDT
43,789.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Yemen'de askeri tırmanış hız kazandı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de askeri tırmanışın hız kazandığı ve savaşan tarafların askeri seçeneklerini iki katına çıkardığı uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 12.01.2022
BM: Yemen'de askeri tırmanış hız kazandı

New York

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde taraflara silahlarını bırakmaya hazır olmasalar da diyalog kurmaları çağrısında bulundu.

Husilerin Marib'e saldırı konusunda kararlı olduğunu ve Şebva'da çatışmaların yeniden başladığını belirten Grundberg, Yemen'de askeri tırmanışın hız kazandığı ve savaşan tarafların askeri seçeneklerini iki katına çıkardığı uyarısında bulundu.

Yerleşim bölgeleri dahil Taiz ve Sana'da hava saldırıları ve top atışlarının arttığına dikkati çeken Grundberg savaşan taraflara sivillerin korunması ve ülke genelinde ateşkes, uluslararası topluma ve bölgesel aktörlere ise siyasi sürece destek çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması
Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Benzer haberler

BM: Yemen'de askeri tırmanış hız kazandı

BM: Yemen'de askeri tırmanış hız kazandı

BM, Sudan'daki siyasi krizin taraflarıyla ön istişarelerin başladığını duyurdu

Yemen ordusu Şebve'de Husilerin 'son kalesi' Ayn ilçesini de geri aldı

Yemen'deki iç savaşa 'Batı Asya Şampiyonluğu molası'

Yemen'deki iç savaşa 'Batı Asya Şampiyonluğu molası'
BM'den Etiyopya'ya yardımlar durabilir uyarısı

BM'den Etiyopya'ya yardımlar durabilir uyarısı
Husilerin balistik füze ile düzenlediği saldırıda 12 Yemen askeri öldü

Husilerin balistik füze ile düzenlediği saldırıda 12 Yemen askeri öldü