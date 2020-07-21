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Dünya, Libya

BM ve Libyalı yetkililer ülkede siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasını görüştü

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Gülşen Topçu   | 21.07.2020
BM ve Libyalı yetkililer ülkede siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasını görüştü

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile siyasi diyalog sürecinin yeniden başlaması konusunu görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, Williams ile Mişri'nin gerçekleştirdiği video konferanslı görüşmede, Libya'da çözüm sürecinin, Berlin Konferansı kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusu ele alındı.

Açıklamada, Stephanie Williams'ın, Libyalı ve yabancı taraflarla son dönemde gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili Mişri'ye bilgi verdiği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, pazar günü, Libya'da çözüme ilişkin ülkesinin bir girişimi olduğunu açıklamıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.

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