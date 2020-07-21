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Dünya

Nijerya'da 59 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 59 kişi yakalandı.

Adam Abu-bashal   | 21.07.2020
Nijerya'da 59 silahlı çete üyesi yakalandı

Abuja

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 59 kişi yakalandı.

Adamawa Emniyet Müdürü Olubenga Adeyanju, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 59 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Adeyanju, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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