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Dünya

ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dildar Baykan   | 21.07.2020
ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Azez'deki bir pazar yeri yakınlarına yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ortagus, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu çatışmanın herhangi bir tarafından yapılan bu tarz eylemler kabul edilemez, sivillere yönelik saldırıların asla bir gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm taraflara, şiddetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı kapsamındaki siyasi çözüm umutlarını söndürdüğünü anımsatan Morgan Ortagus, Suriye'de ulusal çapta bir ateşkesi desteklediklerini vurguladı.

Güvenlik kaynakları, saldırının failinin YPG/PKK olduğunu aktarıyor

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde, pazar günü bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, terör saldırısında 5 sivil yaşamını yitirirken, 85 sivil de yaralanmıştı.

Patlamada çevrede hasar meydana gelirken, yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledilmişti.

Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildirmişti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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