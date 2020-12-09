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Dünya, Libya

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu tekrar toplanacak

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu öncülüğündeki "Libya Siyasi Diyalog Forumu", ülkeyi geçiş döneminde yönetecek hükümeti seçme mekanizmasını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle yeniden toplanacak.

Mücahit Aydemir   | 09.12.2020
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu tekrar toplanacak

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcıları, "yürütme otoritesini seçme mekanizmasına ilişkin anlaşmaya varmak üzere" 10 Aralık Perşembe günü video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. 

Açıklamada, oturumda "mutabık kalınan yol haritasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesinin" amaçlandığı kaydedildi.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihlerinde Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forum, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumun Tunus görüşmelerinde, Libya'da genel ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

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