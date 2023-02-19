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Dünya

Blinken'dan Netanyahu'ya "iki devletli çözüm" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Filistin sorunuyla ilgili "iki devletli çözüme" vurgu yaptı.

Mücahit Oktay   | 19.02.2023
Blinken'dan Netanyahu'ya "iki devletli çözüm" vurgusu

Washington

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in Netenyahu'yla telefonda gerçekleştirdiği ikili görüşmede, Filistin-İsrail anlaşmazlığına dair ABD'nin "iki devletli çözüm" konusunu hatırlattığı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme verdiğimiz desteği ve uygulanabilirliğini tehlikeye atan politikalara karşı çıktığımızı yineledi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bakan, İsraillilerin ve Filistinlilerin sükuneti yeniden tesis edecek adımlar atması gerektiğinin ve gerilimi daha da tırmandıracak tek taraflı tedbirlere karşı güçlü muhalefetimizin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Blinken ile Netanyahu'nun görüşmesinde ayrıca "İran'ın oluşturduğu tehditler de dahil olmak üzere daha geniş bölgesel sorunların tartışıldığı", ABD'nin İsrail'in güvenliğine "kuvvetli taahhüdünün" altının çizildiği kaydedildi.

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