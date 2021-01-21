Euro
8.99
Dolar
7.40
BIST 100
1,569.35
Altın
1,874.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı.

Hakan Çopur   | 21.01.2021
Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

Washington

ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte İspanya'da 464, Portekiz'de 219 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

Biden'ı tebrik eden Japonya Başbakanı Suga'dan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vurgusu

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Psaki ilk basın toplantısını düzenledi:﻿﻿ ABD küresel masaya geri dönüyor

BM, Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladı

BM, Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladı

ABD'de Demokratlar Senatoda çoğunluğu ele geçirdi

ABD'de Demokratlar Senatoda çoğunluğu ele geçirdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde ünlü isimler sahne aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde ünlü isimler sahne aldı