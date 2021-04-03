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Dünya

ABD, UCM Başsavcısı Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD yönetimi, Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırım kararını kaldırdığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 03.04.2021
ABD, UCM Başsavcısı Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırımları kaldırdı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen yaptırım ve vize kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Blinken, açıklamasında, Trump döneminde imzalanan 13928 sayılı başkanlık kararnamesinin Başkan Joe Biden tarafından iptal edildiğini, dolayısıyla UCM Başsavcısı Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırım ve vize kısıtlaması kararının ortadan kalktığını belirtti.

UCM ile halen Afganistan'daki Amerikan askerleriyle ilgili konularda ve Filistin'in İsrail'e yönelik suçlamalarıyla ilgili hususlarda tamamen farklı düşündüklerini kaydeden Blinken, bununla beraber mahkeme üyelerine yaptırım getirmek yerine diyalog yoluyla bu anlaşmazlıkların masaya yatırılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

UCM, geçen yıl mart ayında ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, 11 Haziran 2020'de imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

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