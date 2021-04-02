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Dünya

Biden'dan Ukraynalı mevkidaşına Rusya karşısında 'sarsılmaz destek' mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbas ve Kırım'daki "saldırganlığı" karşısında ABD'nin Ukrayna'ya "sarsılmaz desteğinin" süreceğini ifade etti.

Dildar Baykan   | 02.04.2021
Biden'dan Ukraynalı mevkidaşına Rusya karşısında 'sarsılmaz destek' mesajı

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Zelenskiy'nin bugün telefonda görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden görüşmede Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Biden'ın Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reform ajandasına destek kapsamında stratejik ortaklığın yeniden canlandırılmasına bağlılığını vurguladığı belirtildi.

Görüşmede, ABD ve Ukrayna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve bölgede ekonominin güçlendirilmesi konusunda yakın iş birliğinin önemine de işaret edildiği bildirildi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.


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