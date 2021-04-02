Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,426.56
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Kongresinde 'dış tehdit' alarmı

ABD Kongresi yerleşkesinin "dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Dildar Baykan   | 02.04.2021
ABD Kongresinde 'dış tehdit' alarmı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Kongresinde "dış tehdit" alarmı

ABD Kongresi yerleşkesinin, bir aracın bariyerler ile polislere çarpması nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )

ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Washington Polisi: Kongredeki olay, terörle ilişkili gibi durmuyor 

ABD'nin başkenti Washington'da polis, bugün Kongre çevresindeki barikatlara bir kişinin aracıyla çarpmasının terörle ilişkili gibi durmadığını açıkladı.

Washington'da bir şüphelinin aracıyla iki polise ve Kongre yerleşkesindeki barikatlara çarpması yerleşkede güvenlik alarmına yol açtı.

ABD Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman ve Washington DC Polis Müdür Vekili Robert Contee olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Pittman, yerel saat ile 13.00'de bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara daldığını anlatarak, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Olayda iki Kongre polisinin de yaralandığını aktaran Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi." dedi.

Pittman, saldırgan ve polis memurlarının kimlikleri hakkında şu anda herhangi bir detay paylaşamayacaklarını da kaydetti.

6 Ocak Kongre baskınının ardından Kongre polisinin zor günler geçirdiğini vurgulayan Pittman, "Amerikan halkından, Kongre polislerini ve ailelerini dualarına katmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"Olay terörle ilişkili gibi durmuyor"

Öte yandan Washington DC Polis Müdür Vekili Contee de olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, Park Polisi ve Kongre Polisi ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Olayda yaşamını yitiren polis memurunun ailesine de taziyelerin ileten Contee, "Olay terörle ilişkili gibi durmuyor ancak soruşturmamız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı
Lille Teknik Direktörü Galtier, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığı duyurdu

Benzer haberler

ABD Kongresinde 'dış tehdit' alarmı

ABD Kongresinde 'dış tehdit' alarmı

ABD'de geçen ay yasa dışı göçmen geçişi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Biden'dan Ukraynalı mevkidaşına Rusya karşısında 'sarsılmaz destek' mesajı

Eserleri Türk sinemasına en fazla uyarlanan yazarlardan Osman Şahin, ABD'de bir dergiye kapak oldu

Eserleri Türk sinemasına en fazla uyarlanan yazarlardan Osman Şahin, ABD'de bir dergiye kapak oldu
ABD'den 'Viyana'daki nükleer görüşmelerde İran'la doğrudan görüşmeye hazırız' mesajı

ABD'den 'Viyana'daki nükleer görüşmelerde İran'la doğrudan görüşmeye hazırız' mesajı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 553 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 553 bini geçti