Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,426.56
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach beldesinde polisin, kimlik kontrolü sırasında bir Türk'ü silahıyla vurarak ağır yaraladığı bir videonun ortaya çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Mesut Zeyrek   | 02.04.2021
Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı

Köln

Dün meydana gelen olayla ilgili yayımlanan videoda 63 yaşındaki H.T'nin, elindeki oyuncak kamyonu polise doğru savurduğu, polisin de yakın mesafeden tabancasıyla H.T'ye 3 el ateş ettiği görülüyor.


AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman polisi, Alzheimer hastası Türk’e, Türk olduğunu söyledikten ve elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, perşembe günü öğleden sonra Krumbach'ta polisin silahla vurması sonucu bir kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Başkasının mülkünde bulunan 63 yaşındaki kişi, polis tarafından uyarılmasına rağmen, polisle işbirliği yapmadığı gibi zamanla daha agresifleşip devriye ekibini tehdit ederek, elinde keskin bir cisimle hücum etti. Biber gazı ve uyarı ateşi işe yaramadı, kişi polis tarafından ateş edilerek vuruldu ve ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı
Lille Teknik Direktörü Galtier, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığı duyurdu

Benzer haberler

Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı

Almanya'da polisin silahla vurduğu Türk ağır yaralandı