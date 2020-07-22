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Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada çalıştığı sırada ayının saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı.

Hüseyin Demirci   | 22.07.2020
Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı

Kars

Kazantaş köyünde tarlasında çalıştığı sırada bir ayının saldırısına uğrayan çiftçi Abdurrahman Bozdağ'ın (61) sesini duyan çevredekiler yardıma koştu.

Ağır yaralanan Bozdağ, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdağ, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, ayı ormanlık alana kaçtı.

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