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Dünya

Biden, Macron ile görüşmesinden sonra memleketine seyahat planını iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra daha önce memleketi Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentine seyahat planını iptal etti.

Kasım İleri   | 21.02.2022
Biden, Macron ile görüşmesinden sonra memleketine seyahat planını iptal etti

Washington DC

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, Washington'da dikkat çekici bir hareketlilik söz konusu.

ABD Başkanı Biden, gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayıp, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı askeri yığınakları ele aldı.

Toplantıdan sonra Beyaz Saray'dan Biden'ın programına yapılan güncellemede, ABD liderinin Pazartesi günkü Başkanlık Günü resmi tatilini geçirmek üzere memleketi Wilmington'a gideceği ifade edildi.

Ancak daha sonra Beyaz Saray'dan üs düzey bir yetkilinin medyaya yaptığı açıklamada, "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak." denildi.

Biden'ın Washington'da kalmasına ilişkin detay verilmezken, bu kararın Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Macron, gün içinde iki kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Biden'ı aradı.

Beyaz Saray'dan Macron-Biden görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da "Başkan Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşı diplomasi ve caydırıcılık çabalarını ele aldı." ifadesi kullanıldı.

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