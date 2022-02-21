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Dünya

İran'da askeri eğitim uçağı düştü: 3 kişi öldü

Mustafa Melih Ahıshalı   | 21.02.2022
İran'da askeri eğitim uçağı düştü: 3 kişi öldü

İstanbul

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran medyasına göre, F5 tipi eğitim uçağı Tebriz'de yerleşim bölgesine düştü.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Hünerber, uçağın düştüğü bölgede bir otomobile ve öğrencilerin bulunmadığı bir okulun duvarına çarptığını söyledi.

Hünerber, uçaktaki iki kişi ile otomobildeki bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İranlı yetkili, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

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