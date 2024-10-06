Beyrut’un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi
Beyrut
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu.
Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.
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