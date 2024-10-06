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İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyrut’un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi

Faruk Hanedar  | 06.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Beyrut’un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi

Beyrut

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu.

Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.

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