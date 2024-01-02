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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail medyasına göre en az 1600 İsrailli asker savaş nedeniyle bunalımda

İsrail basını, Gazze'ye yönelik kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana en az 1600 İsrail askerinin "bunalım" yaşadığını yazdı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İsrail medyasına göre en az 1600 İsrailli asker savaş nedeniyle bunalımda

Kudüs

İsrail'in İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinde, Gazze'ye kara harekatının başladığı 27 Ekim'den sonra İsrail askerlerinin yaşadığı psikolojik sorunlarla ilgili bilgi verildi.

En az 1600 askerin savaş nedeniyle "bunalım" belirtileri gösterdiği ifade edilen haberde, askerlerin yüzde 76'sının, sahadaki askerler ya da birliklerde devamlı olarak bulunan ruh sağlığı uzmanlarınca yapılan ilk tedavisinin ardından sahaya döndüğü kaydedildi.

Savaş bunalımı belirtilerinin bir eylem sırasında ya da sonrasında ortaya çıkabildiği ve bunu yaşayan askerde, yüksek nabız, tansiyon yükselmesi, kontrol edilemeyen titreme, depresyon, kaygı, uyku bozuklukları, ani öfke nöbetleri ve konsantre olamama gibi sorunların görülebildiği ifade edildi.

Askerin, başlangıç tedavisinin ardından hizmete döndüğü aktarılan haberde, yaşanan bunalımın 4 haftadan fazla sürmesi durumunda ise acil müdahale gerektiği vurgulandı.

İsrailli 250 askerin, yaşadığı buhran nedeniyle ordudan terhis edildiği bilgisine yer verilen haberde, 900-1000 arasında askerin ise sahada aldıkları psikolojik destekle iyileşemediği ve ek tedaviye gereksinim duyduğu aktarıldı.

Askerlerin sadece çatışmalardan değil Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail askeri üslerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle de bunalım yaşadığı ifade edildi.

Fiziksel ya da ruhsal desteğe ihtiyaç duyan askerlerin, görevleri sona erdikten sonra Savunma Bakanlığına bağlı rehabilitasyon bölümüne sevk edileceği belirtildi.

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