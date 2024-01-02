Dolar
29.73
Euro
32.58
Altın
2,067.66
ETH/USDT
2,360.30
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,619.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’da "Biz Büyük Bir Aileyiz" programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin yönetimi: İsrail'in saldırıları tüm bölgeyi yok edecek

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da devam eden saldırılarının tüm bölgeyi yok edeceğini belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Filistin yönetimi: İsrail'in saldırıları tüm bölgeyi yok edecek

Ramallah

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının devam eden bir soykırıma savaşına maruz kaldığını vurguladı.

Gazze'de 22 binden fazla kişinin öldürüldüğünü, on binlerce kişinin yaralandığını ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da da gün aşırı Filistinlileri öldürdüğüne dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarını sürdürmesi, Gazze ve Batı Şeria'dakilerin zorla göç ettirilmeye çalışılması, uluslararası meşruiyete uygun siyasi çerçevenin bulunmamasının, bütün bölgeyi yok edeceğini kaydetti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurmasını sağlamanın ABD'nin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail'i saldırılarını tırmandırma konusunda cesaretlendirenin ABD'nin destek veren tutumu olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
MSB, Şırnak'ta Kıbrıs gazisinin evine bakım onarım desteği sağladı
Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin geçişlerine izin verildiği iddiasını yalanladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde terörle mücadelede somut işbirliği en büyük beklenti

Benzer haberler

İsrailli STK: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı 8 bin 600'e yükseldi

İsrailli STK: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı 8 bin 600'e yükseldi

BM: Gazze'deki tesislerimiz, kapasitesinin 4 katı kişiyi barındırıyor

İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait 450 naaşı alıkoyuyor

İsrail medyasına göre en az 1600 İsrailli asker savaş nedeniyle bunalımda

İsrail medyasına göre en az 1600 İsrailli asker savaş nedeniyle bunalımda
Filistin yönetimi: İsrail'in saldırıları tüm bölgeyi yok edecek

Filistin yönetimi: İsrail'in saldırıları tüm bölgeyi yok edecek
BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor

BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet