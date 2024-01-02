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Dünya

Fas'ta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Khalid Mejdoup, Hamdi Yıldız  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Fas'ta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rabat

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugün 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olduğunu kaydetti.

Fas'ta 8 Eylül gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

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