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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 10.03.2022
Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir

Washington

Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da ABD'nin biyolojik silah laboratuvarları olduğu ve kimyasal silah geliştirdiği şeklindeki yanlış iddialarını not aldık. Çin'in de bu komplo teorilerini dile getirdiğini görüyoruz. Bunun akla hayale sığacak bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

Bu iddiaların da Rusya'nın uzun dönemli dezenformasyon kampanyalarından biri olduğunu belirten Psaki, ABD'nin Kimyasal Silahlar Anlaşması ve Biyolojik Silahlar Anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bu tür silahları geliştirmediğini vurguladı.

Rusya'nın kimyasal silah kullanan Suriye'ye desteğine dikkati çekti

Psaki, Rus muhalif Aleksey Navanıy'ın zehirlenmesinde kimyasal silah kullanan ülkenin Rusya olduğunu belirterek, "Suriye'de sürekli kimyasal silah kullanan Esed rejimini desteklemeye devam eden de Rusya, uluslararası hukuk yok sayarak uzun süredir biyolojik silah geliştiren de Rusya." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı için ürettiği bahaneler olduğunu savunan Psaki, "Rusya şu anda da yanlış iddialarda bulunuyor ve görünen o ki Çin de bu propagandayı destekliyoruz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya biyolojik silah kullanma ya da bu silahları kullanmak için yanıltma operasyonu düzenleme ihtimaline karşı hepimiz gözümüzü açık tutmalıyız." uyarısında bulundu.



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