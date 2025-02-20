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Dünya

Berlin'de yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi

Almanya'da Berlin eyaletinin toplu taşıma şirketi BVG çalışanlarının, ücret ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı üçüncü uyarı grevi, başkentte toplu taşımayı durma noktasına getirdi.

Bahattin Gönültaş  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Berlin'de yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi

Berlin

Ülkenin en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısının ardından işverenleri daha iyi ücrete ve çalışma koşullarına zorlamak için BVG şirketinde çalışanlar, gece yarısından itibaren 48 saatlik greve gitti.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Berlin'de otobüs, metro ve tramvay seferleri durma noktasına geldi.

Berlin'de milyonlarca yolcu, 48 saatlik grevden etkilendi. Başkentte sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıkları Alman polisi tarafından rapor edildi.

BVG'den yapılan açıklamada, grevler abartılı olarak nitelendirilerek, “Sadece BVG adına taşeronlar tarafından işletilen birkaç otobüs hala hizmet veriyor.” ifadesi kullanıldı.

BVG ile sendika arasındaki ücret müzakerelerinde 48 saatlik uyarı grevinin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00'te sona ermesi planlanıyor.

Ver.di’nin Berlin’deki 48 saatlik grevine başkentin elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerinde çalışanlar da yarın katılacak.

Sendika ne istiyor?

Ver.di, BVG’de 16 bin çalışan için aylık 750 avro ek maaş artışı talep ediyor. Yılda 13 maaş ödemesi, şoförler için 300 avro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 avro ek ödeme de sendikanın talepleri arasında.

Sendika, BVG yönetiminin 2028 sonuna kadar 48 aylık süre zarfında ücretlere ortalama yüzde 17,6'lık artış teklifini kabul etmedi.

Öte yandan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası, şu anda sadece BVG ile değil aynı zamanda federal hükümet ve ülke çapındaki belediyelerle de kamu sektöründe maaş artışı konusunda müzakereler yürütüyor.

Sendika, "ücret ve çalışma koşulları" konusunda yapılan son görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 24 saatlik uyarı grevi kararı aldı.

Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde toplu taşıma çalışanları, ücret görüşmelerinin son turunun anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından yarın yaklaşık 53 bin çalışan iş bırakacak.

Ver.di, üyeleri için bu eyaletlerde yüzde 8'lik ücret artışı ve daha fazla izin günü talep ediyor.

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