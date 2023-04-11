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Dünya

İngiltere'de greve giden binlerce pratisyen hekim başkentte gösteri düzenledi

İngiltere'de maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giden binlerce pratisyen hekim, başkent Londra'da gösteri düzenledi.

Zuhal Demirci  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
İngiltere'de greve giden binlerce pratisyen hekim başkentte gösteri düzenledi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiliz hükümetiyle maaş artışı ve çalışma koşullarında devam eden anlaşmazlık nedeniyle ünlü Trafalgar Meydanında toplanan pratisyen hekimler, artan enflasyon karşısında yüzde 35 ücret artışı talebinde bulundu.

Pratisyen hekimler, "Doktorlar daha iyi bir maaşı hak ediyor", "Kalmamız için ödeme yap", "Sağlık Bakanı (Steve Barclay) nerede?", "Alkışlar bize ödeme yapmıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Hükümet, doktorlara her zaman ihtiyaç olacağını kabul etse iyi olur"

Gösteriye katılanlardan Lancashire Eğitim Hastaneleri Baş Yöneticisi Kevin McGee, alanda kurulu platformda yaptığı konuşmada, son 10 yılda pratisyen hekimlerin maaşlarında yüzde 26'lık kesinti olduğunu söyledi.

McGee, daha iyi bir maaş talebiyle iş bırakma eylemi başlatan pratisyen hekimlerin yalnız olmadıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her kültürde ve gezegenin her yerinde binlerce yıl öncesine dayanan bir mesleğin parçasısınız. Bu hükümet, doktorlara her zaman ihtiyaç olacağını kabul etse iyi olur. Sağlık Bakanı gelir ve gider, ancak doktorlara, pratisyen hekimlere her zaman ihtiyaç olacak."

McGee, pratisyen hekimlerin, sadece maaş artışı talebiyle değil, İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) ve mesleklerinin geleceği için de greve gittikleri değerlendirmesinde bulundu.

"Açgözlülük yapmıyoruz. Sadece bize değer verilmesini istiyoruz"

Gösteriye katılan pratisyen hekimlerden Chanelle Smith, AA muhabirine, meslektaşlarının daha iyi bir maaşı hak ettiğini düşündüğü için grevi desteklediğini dile getirdi.

Doktorluk mesleğini icra etmenin zorluğuna değinen genç pratisyen hekim Smith, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok zor ve meşakkatli bir iş yaptığımız kanaatindeyim. Bunun için de ödüllendirilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kovid-19 salgını sırasında gerçekten zor bir dönemden geçtik. Herkesin tartışmasız bir şekilde yorgun olduğu bir dönemden geçtik ve olan bitenlerden sonra halk tarafından kahraman olarak görüldü. Bu nedenle, maaşlarımız söz konusu olduğunda da ödüllendirilmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Doktorların görevleri esnasında mesleği gereği çok ciddi kararlar verdiğini, zorlu ve stresli bir görev yaptıklarını dile getiren Chanelle, "Açgözlülük yapmıyoruz. Sadece bize değer verilmesini istiyoruz. Bence bu İngiltere'de doktorları elde tutmak için gerçekten önemli." dedi.

On binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, ücret artışı ve çalışma koşullarında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giderek 4 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Sağlık sektöründeki kuruluşları temsil eden İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Konfederasyonu, doktorların grevi nedeniyle 350 binden fazla randevu ve ameliyatın iptalinin öngörüldüğünü açıkladı.

Doktorların iş bırakma eylemini "büyük hayal kırıklığı" olarak niteleyen İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ise yüzde 35'lik ücret artışı talebinin makul olmadığını savunuyor.

Pratisyen hekimler, 13 Mart'ta da 72 saatlik iş bırakma kararı almıştı.

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