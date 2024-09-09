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Dünya

Atina’da taksiciler bir günlük greve gitti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler, sektörün sorunlarını görüşmek üzere yapılan sendika toplantısına katılacakları gerekçesiyle bir günlük greve gitti.

Derya Gülnaz Özcan  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Atina’da taksiciler bir günlük greve gitti

Atina

Taksiciler Sendikasının çağrısı ile yapılan grev Atina’da bu sabah başladı. Taksiciler, sendika çağrısı ile sektörün sorunlarını değerlendirmek üzere genel kurul toplantısına katıldı.

Toplantıda, hükümetin getirdiği yeni vergi düzenlemesi, sosyal güvenlik primlerindeki artış, korsan taksi gibi nedenlerle sektörün karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Grevin yarın sabaha kadar sürmesi öngörülüyor.

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