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Dünya

Filistin İnsan Hakları Merkezi, UCM'yi Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışmaya" çağırdı

Filistinli sivil toplum kuruluşlarından "Filistin İnsan Hakları Merkezi", Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) "ülkede yaşananlara dair ciddi şekilde çalışma" çağrısında bulundu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Muhammed Emin Canik  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Filistin İnsan Hakları Merkezi, UCM'yi Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışmaya" çağırdı

Gazze

Gazze merkezli STK, İsrail güçlerinin dün Eriha kentine düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Eriha'da Filistinli bir çocuğu öldürüp 3 kişiyi yaralaması, savaş suçları ve aşırı güç kullanımından kaynaklanan suçlar kapsamına girmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumun "işgal suçlarını ve uluslararası hukukun uygulanmasındaki çifte standartları durdurmak için derhal harekete geçmesi" istenen açıklamada, UCM Başsavcısı Karim Khan'a da "Filistin'in durumuna ilişkin ciddi çalışma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Merkezin yaptığı incelemelere değinilerek, İsrail güçlerinin, Akabe Cebr Mülteci Kampı baskınında 15 yaşındaki Muhammed Fayiz Bilhan Aidat'ı göğsünden vurarak yere düşürdüğü ardından askerlerin ateş etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bilhan'ın öldürülmesine ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

"Haklarında arama kararı olan kişileri bulma" iddiasıyla aylardır Filistin beldelerine ve mülteci kamplarına baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında yılbaşından bu yana 96 Filistinli hayatını kaybetti.

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