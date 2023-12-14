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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'de Gazze'deki soykırımı protesto eden öğrencilere polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkati çekmek isteyen öğrenciler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Erbil Başay  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Berlin'de Gazze'deki soykırımı protesto eden öğrencilere polis müdahalesi

Berlin

Berlin Hür Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, İsrail'e ve okul yönetimine tepki göstermek ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Rostlaube adlı binadaki amfide eylem yaptı.

Öğrenciler, üniversite yönetimini "Filistin'deki şiddet konusunda tek taraflı davranmakla" eleştirdi.

Protestoda öğrenciler, amfiye Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları ile Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Gazze'de 8 binden fazla çocuk katledildi, kınama nerede?" yazılı pankartlar astı.

Amfideki sıralara oturan öğrenciler, üniversite yönetiminin salondan çıkmaları konusundaki uyarılarına yanıt vermedi.

Protestoda Filistin ve Gazze'deki durum ile Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı. Öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Birkaç saat süren protestonun ardından üniversite yönetiminin talebi üzerine polisler, öğrencileri salondan çıkardı.

Polisin bazı öğrencilere sert müdahalede bulunması dikkati çekti, birçok öğrenci kendi isteğiyle salondan çıktı.

Diğer yandan, İsrail bayrağı taşıyan 4 kişilik grup, eylem sırasında amfinin arka sıralarında oturdu.

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