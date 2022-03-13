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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda barış müzakerelerini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya’nın saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektiflerini görüştüğünü açıkladı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 13.03.2022
Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda barış müzakerelerini görüştü

Kiev

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Bennett ile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydederek, görüşmede Rusya’nın saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektiflerini ele aldıklarını belirtti.

Vladimir Zelenskiy, “İsrail Başbakanı ile diyaloğu sürdürdüm. Rusya Federasyonu'nun saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektifleri hakkında konuştuk. Sivil halka yönelik baskıları durdurmalıyız: Melitopol'ün esir belediye başkanının ve yerli halk temsilcilerinin serbest bırakılmasına yardım etmesini istedim.” ifadesini kullandı.

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