Dolar
14.62
Euro
16.13
Altın
1,990.18
ETH/USDT
2,731.90
BTC/USDT
42,068.00
BIST 100
2,042.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti.

Erbil Başay   | 09.03.2022
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti:

Berlin

 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'nın ekonomisinin dirençli olması için yıllardır mali yardım yaptığını söyledi.

Ukrayna'ya insani yardımların yanında silah da verdiklerini anımsatan Scholz, "Somut olarak başka ne yapabileceğimizi iyi düşünmemiz lazım. Buna kesinlikle savaş uçakları dahil değil." ifadesini kullandı.

Scholz, transatlantik müttefiklerinin Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkı için müteşekkir olduklarını aktararak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının Avrupa ve barış düzeni için bir dönüm noktası olduğunu, bu saldırıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

Ukrayna'da şehirlere, okullara, evlere saldırıldığına işaret eden Scholz, "Savaş bölgesinde Ukrayna halkının acısı bizi sarsıyor. Şimdi ihtiyacımız olan çatışmaların durmasıdır. Rusya Devlet Başkanı'na çağrım 'kanın akmasını durdurun, Rus askerlerini geri çekin.' Bu Ukrayna halkı için bir felakettir. Rus halkı da bu savaştan acı çekiyor." dedi.

Diplomatik çözüm

Almanya Başbakanı, krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu ihtilafa askeri çözüm aramanın anlamı yok. İhtiyacımız olan şey diplomatik çözüm. Bu nedenle uluslararası ortaklarımızla eşgüdümlü çalışıyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde çözüm bulunmasını ve bu durumdan bir çıkış yolu bulunmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Scholz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'yı kınadığını anımsatarak, "Uluslararası toplum (Rusya'nın) bu tutumunu kabul etmeyecek ve rıza göstermeyecektir. Bu önemli ve savaşın ilerlemesini sağlayanlar bunu bilmeli." dedi.

Rus enerjisinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin soru üzerine Scholz, Avrupa'da fosil hammaddenin ithalatındaki bağımlılığın ABD ve Kanada'dan çok farklı olduğunu belirterek, bu konuyu çok daha önce aralıkta gündeme aldıklarını söyledi.

Scholz, petrol ve doğal gaza alternatifler bulmak gerektiğini ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek, bu konuda hidrojeni Kanada'dan almak istediklerini kaydetti.

Kanada Başbakanı: "Ukrayna'ya silah ve malzeme vermeyi sürdüreceğiz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ülkesinin Ukrayna'ya silah ve malzeme vermeyi sürdüreceğini belirterek, Kanada'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya insansız hava araçları ve kameralar sağlayacağını ifade etti.

Ukrayna'nın her şekilde desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Trudeau, "Ortaklarımızla birlikte çalışmalıyız ve gerilimin yükselmesine katkıda bulunmamaya özen göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti:

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti:

Ergin Ataman'dan Rus takımlarının maçlarının silinmesiyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki hedefimiz hükümeti devirmek değil

İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzesi hibe etmeyi değerlendiriyor

İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzesi hibe etmeyi değerlendiriyor
AFAD'dan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı

AFAD'dan Ukrayna sınırında savaş mağdurlarına çorba ikramı
Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı

Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı