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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı

ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.

Islam Doğru   | 09.03.2022
ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı

New York

ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'den yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

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