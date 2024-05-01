ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü
İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle boykotların hedefindeki KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları ilk çeyrekte geriledi.
New York
KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri ilk çeyrekte yüzde 3 azalarak 1,6 milyar dolara düştü. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 1,65 milyar dolar gelir elde etmişti.
Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,7 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
• Boykotların etkisi şirketlerin bilançolarına yansımaya başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 11, 2024
• Firmalara karşı boykot çağrıları arttı
İsrail'e destek veren şirketlerin satışlarında yaşanan düşüşe ilişkin detayları ABD'den AA muhabirleri Sevgi Ceren Gökkoyun ve Dilara Zengin Okay aktardı… pic.twitter.com/4z1pS0qmPJ
Şirketin net karı ise yüzde 5 atışla 314 milyon dolara yükseldi. Yum! Brands, geçen senenin aynı döneminde 300 milyon dolar kar etmişti.
Geçen yıl ilk çeyrekte 1,05 dolar olan şirketin hisse başına karı bu yılın birinci çeyreğinde 1,10 dolara ulaştı.
Yum! Brands'in aynı mağaza satışları ise yüzde 3 düşüş gösterdi.
KFC ile Pizza Hut'ın Orta Doğu satışları da azaldı
Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC'nin aynı mağaza satışları ilk çeyrekte yüzde 2, Pizza Hut'ın da yüzde 7 geriledi. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 1 artış gösterdi.
Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 8 düştü.
Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerinin dağınık ve ölçülmesi zor olsa da en çok etkilenen pazarlarda iyileşme görmeye başladıklarını söyledi.
Protesto ve boykotlar
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut ve KFC ile kahve zinciri Starbucks, protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.
Orta Doğu'daki çatışmalar, geçen yılın son çeyreğinde protesto ve boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına yansımıştı.
Bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu yayımlayan McDonald's'ın Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki aynı mağaza satışları düşerken, şirketin karı beklentilerin altında kaldı.
Starbucks'ın geliri de ocak-mart döneminde yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde artış göstermesi beklenen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.