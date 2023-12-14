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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile ilgili hedeflerinin değişmediğini belirterek, "Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak." dedi.

Dmitri Chirciu, Ali Cura  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak

Moskova

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki birleşik programda halkın ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkent Moskova'da yaklaşık 4 saat süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 800 binden fazla sorudan 80'ini yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Putin, "Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak. Hedeflerimiz değişmiyor: Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması, askersizleştirilmesi ve tarafsız statü." diye konuştu.

Putin, Rusya ile Fransa arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "Fransa ile yeterince iyi ilişkilerimiz vardı. Bildiğiniz gibi Fransa'ya gittim. (Emmanuel) Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) Rusya'ya geldi. İkili ilişkilerde ve uluslararası konulardaki gündemlerimiz yoğundu. Fransa ile etkileşimi sürdürmeye hazırız ancak Fransa Cumhurbaşkanı bizimle ilişkileri kesti. Bu ilişkileri kesen biz ve ben değiliz. O (Macron) bu ilişkileri kesti." ifadelerini kullandı.

ABD ile tutuklu değişimi konusunda etkileşimde olduklarını belirten Putin, bu konudaki diyaloğun basit olmadığını, her iki taraf için uygun olacak çözümün bulunacağını umudunu paylaştı.

Putin, Avrupa'ya Rus doğal gazının sevkiyatı konusuna da değinerek, "Avrupa'nın yeterince gaz alamaması Avrupalıların sorunu. Onlar (Avrupalılar), bizi bu konuda sorumlu tutmaya çalıştı. Bu tamamen saçmalık." dedi.

"Ermenistan'da zor iç süreçler yaşanıyor"

Son zamanlarda Ermenistan'ın iç siyasetinde yaşanan süreçleri değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"Ermenistan'da basit olmayan süreçler yaşanıyor. Karabağ'dan vazgeçen biz değiliz. Karabağ'ın, Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıyan Ermenistan'dır. Onlar (Ermeniler) bunu kendi inisiyatifleriyle yaptılar ve böyle bir karar almaya hazırlandıkları konusunda bize bilgi vermediler. Ermenistan'da zor iç süreçler yaşanıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üyeliğinden vazgeçmek Ermenistan'ın çıkarına olduğunu düşünmüyorum."

Dünyada İslamofobi ve antisemitizmin arttığını belirten Putin, Gazze'deki durumun İslam dünyasında tepki gördüğüne dikkati çekti.

Putin, "Radikal şekilde düşünenlerin sayısı da artıyor. Bu iyi bir şey değil. Bu, bazı seçkinlerin siyaseti ve onlarca yıl Filistin sorununa adil çözümünün bulunmaması sonucu oldu." şeklinde konuştu.

"Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor"

Ülkede yumurta fiyatlarının artması konusuna değinen Putin, buna yumurta ithalatının zamanında açılmamasının neden olduğunu belirterek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel şekilde gelişiyor. Belarus'tan da ithalat teklif ediliyor." dedi.

Rusya'nın gıda alanındaki güvenliğin sağlandığını dile getiren Putin, ülkede tohum konusunda sorunların olduğunu aktardı.

Rusya'da seferberliğin yeniden ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili soruyu cevaplayan Putin, orduya 486 bin kişinin alındığı ve seferberliğin yeniden ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.

Vladimir Putin, kendisinin yapay zeka aracılığıyla oluşturulan dublörünün sorusunu da yanıtlayarak, "Bu benim ilk dublörüm." ifadesini kullandı.

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