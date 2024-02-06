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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'dan İsrail'e askeri malzeme ihracatını kısıtlayan yeni adım

Belçika'daki 6 bölge hükümetinden ikisi olan Başkent Brüksel ve Valonya, askeri teçhizat ihracatının yanı sıra, hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin İsrail'e ihracatını yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Belçika'dan İsrail'e askeri malzeme ihracatını kısıtlayan yeni adım Fotoğraf: Metin Yüksel Kaya/AA

Brüksel

Belçika'daki 6 bölge hükümetinden ikisi olan Başkent Brüksel ve Valonya, askeri teçhizat ihracatının yanı sıra, hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin İsrail'e ihracatını yasaklama ve transit lisanslarının verilmesini de sınırlama kararı aldıklarını duyurdu.

Başkent Brüksel Hükümeti'nin Devlet Sekreteri Ans Persoons ve Valonya Hükümeti'nin Başbakanı Elio di Rupo, yaptıkları ortak basın açıklamasında, İsrail'e çift kullanımlı malların ihracatını da yasaklayacaklarını bildirdi.

Açıklamada mal ve teknolojilerin yalnızca sivil amaçlı kullanılacağının kanıtlanamaması, askeri kapasiteyi güçlendirecek nitelikte olmaları halinde bunların İsrail'e ihracatının engelleneceği ifade edildi.

İsrail'e ve işgal altındaki bölgelere gönderilecek malların üretimine yönelik lisanslarda azami düzeyde dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmanın ayrıca transit lisansları da kapsadığı belirtildi.

Açıklamada 2009'da alınan bir karar uyarınca bu hükümetlerin İsrail'in askeri yeteneklerini güçlendirecek herhangi bir teçhizat ihraç etmediği hatırlatıldı.

Valonya Hükümeti daha önce Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak tarihli kararı ışığında, Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini engelleme amacıyla ve Gazze'de yüksek sayıda sivil can kayıplarını dikkate alarak, İsrail'e barut ihraç eden PB Clermont isimli fabrikaya verdiği lisansları geçici olarak durdurduğunu bildirmişti.

Fabrikanın ürettiği malların son kullanıcısının İsrail olmadığı, bunun yalnızca transit lisansı olduğu, barutlardan üretilen mühimmatın daha sonra İsrail'den tekrar Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç edildiği ifade edilmişti.

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