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Dünya

İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 22.11.2020
İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndaki Vaaz ve İrşad Bürosu'ndan çıktığı sırada İsrail polisince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Son olarak 4 Kasım'da gözaltına alınan Şeyh Bukeyrat'a 6 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.

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