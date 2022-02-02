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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e "sürpriz" ziyaret

Bir ilk olma özelliği taşıyan iki günlük program kapsamında Bahreyn ile güvenlik alanında mutabakat anlaşmasının imzalanması ve Gantz'ın, ülkedeki ABD Donanmasının Beşinci Filosu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.

Mücahit Aydemir   | 02.02.2022
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e "sürpriz" ziyaret

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "önceden ilan edilmeyen bir ziyaret" kapsamında Bahreyn'e gitti.

İsrail Ordusu Radyosundan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Benny Gantz, resmi bir ziyaret için Bahreyn'e gitti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir İsrail savunma bakanının ilk kez bir Körfez ülkesine resmi ziyaret gerçekleştirdiği vurgulandı.

Ziyarete ilişkin Manama makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, ziyaretin iki gün süreceği ve bu süre zarfında Bahreyn ile güvenlik alanında ilk mutabakat anlaşmasının imzalanacağı aktarıldı.

Gantz'ın Bahreynli mevkidaşı General Abdullah bin Hassan el-Nuaymi'nin yanı sıra Bahreyn Genelkurmay Başkanı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi ile mutabakat zaptı imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Gantz'ın ayrıca, Kral Hamed bin İsa Al Halife ile görüşeceği ve ülkedeki ABD Donanmasının Beşinci Filosu'nu ziyaret edeceği bildirildi.


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