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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladı, bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 21.11.2020
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinin El-Cabiriyyat mahallesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin mahalledeki birçok evde arama yaptığını belirten tanıklar, bir kreşin de İsrail güçlerinin baskınına maruz kaldığını ifade etti.

Tanıklar, mahallelinin İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdiğini, askerlerin de göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi ile Filistinlilere müdahale ettiğini aktardı.

Çıkan olayda bir Filistinlinin plastik merminin isabet etmesi sonucu yaralandığını ifade eden tanıklar, bir Filistinlinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail güçleri, çeşitli gerekçelerle sık sık işgal altındaki Batı Şeria’nın kent ve beldelerine baskın düzenliyor.

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