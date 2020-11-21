Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in BM Büyükelçisinin Enes Kanter paylaşımına tepki gösterdi
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'in BM Büyükelçisi Erdan'ın sosyal medyada FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter ile paylaşımına tepki gösterdi.
New York
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan'ın sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter ile paylaşımına tepki gösterdi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle iş birliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir." açıklamasında bulundu.
Erdan, Twitter hesabından Enes Kanter ile fotoğrafının olduğu, Türkiye karşıtı paylaşımda bulunmuştu.
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