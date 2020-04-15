Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk asıllı vatandaşların sayısı 31'e yükseldi.
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Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk asıllı vatandaşların sayısı 31'e yükseldi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 31'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.
Belçika'da 220 binden fazla Türk asıllı vatandaş yaşıyor.
Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 454 artarak 33 bin 573'e ulaştı. 283 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 440'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.