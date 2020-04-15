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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk asıllı vatandaşların sayısı 31'e yükseldi.

Şerife Çetin   | 15.04.2020
Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk asıllı vatandaşların sayısı 31'e yükseldi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 31'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Belçika'da 220 binden fazla Türk asıllı vatandaş yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 454 artarak 33 bin 573'e ulaştı. 283 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 440'a yükseldi.

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