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Dünya

Bakü'nün meydanları güvercinlere kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ünlü meydanları güvercinlere kaldı.

Ruslan Rehimov   | 15.04.2020
Bakü'nün meydanları güvercinlere kaldı Fotoğraf: İsmail Duru/AA

Baki

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip koranavirüs (Kovid-19)salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın meydanları artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. 

Bakü'nün meydanları güvercinlere kaldı

BAKU, AZERBAIJAN - APRIL 15: Pigeons take off in front of police and gendarmerie officers in Baku, Azerbaijan on April 15, 2020 as people are staying at home leaving squares empty due to the curfew imposed as a measure against the coronavirus (COVID-19) pandemic. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Her gün binlerce insanı ağırlayan Fevvareler Meydanı da sessizliğe bürünürken, bunu yem bulmakta güçlük çeken güvercinler bozuyor.

Meydanda yem arayan kuşları, bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri besliyor. Ellerinde poşetlerle meydana yaklaşan polislerin etrafını bir anda yüzlerce kuş sarıyor.

Azerbaycan'da 31 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Gıda ve ilaç alışverişi ve yakın akrabaların cenaze törenleri için sokağa çıkmak isteyenlerin SMS'le izin alması gerekiyor.

Yasaklar kapsamında meydanlar ve parklar da halkın girişine kapalı bulunuyor.


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