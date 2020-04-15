Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 189 artışla 3 bin 134 oldu.
Rotterdam
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Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 188 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 127'ye ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 189 artışla 3 bin 134'e yükseldi.
Vakaların yaklaşık 8 bininin sağlık personelinden oluştuğu, 306’sının ise çocuk olduğu ve bunların 65’inin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.