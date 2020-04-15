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Dünya, Koronavirüs

Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosunun (AP) mutfaklarında evsizler ve sağlık personeli için yemek pişirileceği bildirildi.

Şerife Çetin   | 15.04.2020
Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosundan (AP) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personelin evden çalışması nedeniyle boş kalan AP binalarında bulunan mutfaklarda, günlük 1000 kişilik yemek hazırlanarak başkentteki evsizlere ve sağlık personeline dağıtılacağı kaydedildi. 

Dağıtımın bazı sivil kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüleceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda AP'nin araçlarının kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, AP Başkanı David Sassoli'nin bugün söz konusu mutfakları ziyaretinde teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Belçika'da ölüm oranlarının artmasının ve kısıtlama tedbirlerinin alınmasının ardından diğer Avrupa Birliği (AB) kurumları gibi AP de personelini evden çalışmaya yönlendirmişti. AP'nin Brüksel'de 17 binası bulunuyor.

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Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

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