Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Fidan’ı tebrik etti
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’ı tebrik etti.
Minsk
Belarus’un Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aleynik’in Türk mevkidaşı Fidan’ı kutladığı belirtildi.
Açıklamada, “Aleynik, Fidan’a sağlık, başarı ve sorumlu olduğu görevinde esenlik diledi.” ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.