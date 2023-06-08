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Dünya

Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Fidan’ı tebrik etti

Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’ı tebrik etti.

Ali Cura  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Fidan’ı tebrik etti

Minsk

Belarus’un Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aleynik’in Türk mevkidaşı Fidan’ı kutladığı belirtildi.

Açıklamada, “Aleynik, Fidan’a sağlık, başarı ve sorumlu olduğu görevinde esenlik diledi.” ifadesi kullanıldı.

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