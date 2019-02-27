MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, "Farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç ve dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır." dedi.

Fidan, "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans vermek üzere YÖK'te akademisyenlerle bir araya geldi.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MİT Başkanı Fidan, konferans öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü.

Saraç'ın makamındaki görüşmenin ardından YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa geçildi.

Yükseköğretim tarihinde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye'deki bütün üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Saraç'ın konuşmasının ardından MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan, "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans verdi.

Fidan, küresel gelişmelerin genel değerlendirmesinin ardından bölgesel alandaki güvenlik değerlendirmesine yer vererek, gelecek dönemde bölgede yaşanması muhtemel gelişmeler ile ülkeyi bekleyen risklere değindi.

Hakan Fidan, ülkenin jeostratejik ve jeopolitik konumuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerin ve imkanların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç ve dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır. Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir.

Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir."

Fidan, konuşmasında Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, devletin dış politikada artan etkinliğiyle uyumlu olarak yakın ve uzak coğrafyada yaşanan gelişmeleri, mevcut ve muhtemel tehdit alanlarını, aktörlerin yaklaşımlarını ve bunların ülkeye yansımalarını yakından takip ettiklerini, ülkenin tüm tehditlerle zamanında ve küresel ölçekte mücadelesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Konferansın ardından Başkan Saraç, Fidan'a, kendisinin yayına hazırladığı Mehmet Tahir'in "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eserini hediye etti.

Konferansın sonunda soru-cevap-görüş kısmı gerçekleştirildi.