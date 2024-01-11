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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Afganistan" sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kabil Maslahatgüzarı Cenk Ünal'ın Afganistan Geçici Yönetimi üyeleriyle yaptığı görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve Türkiye'deki düzensiz Afgan göçmenlerin geri gönderilmesi hususlarının ele alındığını bildirdi.

Aynur Ekiz  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Afganistan" sorusuna yanıt

TBMM

Dışişleri Bakanı Fidan, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in, Taliban'ın Mültecilerden ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakanı Halil el-Rahman Hakkani ile Türkiye'nin Afganistan Maslahatgüzarı Ünal'ın Kabil'deki görüşmesinde, "Afgan göçmenlerin yasallaştırılması ve Afganlar için çalışma vizesi" konularının ele alındığına dair iddiaların yer aldığı yazılı soru önergesini yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, söz konusu görüşmenin, Kabil Maslahatgüzarı Ünal'ın Afganistan Geçici Yönetimi üyeleriyle mutaden yaptığı görüşmelerden biri olduğunu belirterek, "Görüşmede, Afganistan kaynaklı düzensiz göçle mücadele ve bu bağlamda ülkemizdeki düzensiz Afgan göçmenlerin geri gönderilmesi hususları ele alınmıştır. Afgan göçmenlere vize ve oturum izni itasına dair bir söz verilmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Fidan, görev tanımlarının bir parçası olarak misyonların, büyükelçiliklerin, bulundukları ülke makamlarıyla yaptıkları tüm görüşmelerin Dışişleri Bakanlığınca duyurulması yönünde bir uygulama bulunmadığının altını çizdi.

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