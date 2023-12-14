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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Ruslan Rehimov  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

Bakü

Fidan, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Fidan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un eşlik ettiği Bakan Fidan, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

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