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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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Dünya

Bağdat’ta İran destekli Şii grup, Yeşil Bölge önünde oturma eylemi başlattı

Irak’ta İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, Bağdat Yeşil Bölge önünde süresiz oturma eylemi başlattı.

Haydar Karaalp   | 12.08.2022
Bağdat’ta İran destekli Şii grup, Yeşil Bölge önünde oturma eylemi başlattı

Bağdat

İran destekli Şii grup destekçileri, Yeşil Bölge önünde toplanarak Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarının oturma eylemine karşı “anayasa ve düzeni koruma” gerekçesiyle gösteri düzenledi. Gösteri sonrası grup, aynı bölgede süresiz oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları, yaklaşık iki haftadır Yeşil Bölge’de oturma eylemi düzenliyor.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sadr bu çağrısını bir kez daha yineleyerek bu sefer yargının müdahale edip Meclis'i feshetmesini talep etmişti. Sadr, destekçilerine de seslenerek, Meclis'in feshedilmesi için oluşturdukları talep formlarını doldurup imzaladıktan sonra yargıya teslim edilmesini istemişti.

Maliki ise Sadr’ın bu talebine karşı, ne erken seçim, ne rejim ve ne de anayasa değişikliği olmayacağı resti çekerek, bunlarla ilgili kararın ancak Meclis tarafından alınabileceğini söylemişti. Sadr’ın taraftarlarının oturma eyleminden dolayı Meclis toplanamıyor.

Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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