Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi programındaki konuşmasına partilileri ve İstanbulluları selamlayarak başladı.

İl Danışma Meclisi'nin ülkeye, millete ve şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, kendilerini bir araya getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

Kuruluşundan itibaren İl Başkanlığı bünyesinde büyük Türkiye mücadelesine, güçlü Türkiye davasına omuz vermiş tüm yol arkadaşlarını, yöneticileri şükranla andığını kaydeden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerine Allah'tan rahmet niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı'nın, İstanbul'daki belediyelerin, meclis üyelerinin, kadın ve gençlik kollarının tam bir adanmışlık içinde, bir bayrak yarışı anlayışıyla şehre ve davaya hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı hatta site site çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.

Şehirleşmenin artmasıyla birlikte "Her site bir teşkilat" anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. AK Parti, Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.

Biz, ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar (muhalefet) Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.

İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur.

İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u güvenli hale getiriyoruz.

(Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.

Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk.

Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.

Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz.

Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır."